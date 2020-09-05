الدوري الأميركي للمحترفين: مدرب دنفر ينتقد الرابطة لحظرها قدوم عائلات المدربين

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ميامي: انتقد مدرب فريق دنفر ناغتس مايكل مالون رابطة الدوري الاميركي للمحترفين الجمعة بسبب الحظر الذي فرضته على افراد عائلات المدربين، على الرغم من السماح للاعبين باستقبال عدد قليل من الاصدقاء والاقارب في فقاعة الحجر الصحي في أورلاندو.

وأعرب مالون للصحفيين عن إحباطه الهائل من كونه عالقا في فقاعة "ديزني وورلد" في أورلاندو بولاية فلوريدا، حيث تجمعت الفرق منذ أكثر من شهرين لخوض منافسات البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولا يسمح بالضيوف منذ الدور الأول من الأدوار الإقصائية، لكن اللاعبين الذين تقدمت فرقهم إلى الدور الثاني تمكنوا من جلب عدد محدود من أفراد الأسرة أو الأصدقاء المقربين.كذلك فإنه مسموح للحكام دعوة شخص واحد، لكن المدربين يبقون بمفردهم.

واعتبر مالون المتزوج وله ابنتان ان ذلك "عار على الرابطة"، مضيفا "هذا جنون. أفتقد عائلتي أعتقد أنني أتحدث نيابة عني. أنا أتحدث عن المدربين وربما جميع المدربين هنا. ستون يوما وانا غير قادر على الحصول على امتياز لجلب عائلتي إلى هنا. هذا موضوع اجرامي بطبيعته".

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ولقيت مناشدات مالون دعما من نجم فريق لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس على وسائل التواصل الاجتماعية من خلال إعادة تغريدة من زميله جاريد دادلي.

وقال جيمس معلقا "نجاح باهر، لم أكن أعرف ذلك حتى" على تغريدة دادلي المرفقة برابط لمقال يضم تعليقات مالون. "المدرب مو (مالون) على حق تماما! هذا سخيف".

وشق ناغتس طريقه الى الدور الثاني من الأدوار الإقصائية بالفوز على يوتا جاز 4-3، لكنه خسر اولى مبارياته أمام لوس انجليس كليبرز 120-97 الخميس.