شكرا لقرائتكم خبر عن البداية بقرعة مونديال اليد.. أهرامات الجيزة تتزين لاستقبال الأحداث العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين أصالة التاريخ وشموخ الحضارة المصرية تتزين أهرامات الجيزة لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية لأول مرة بعد توقف كورونا الذى أحدث حالة من التوقف الإجبارى فى جميع المجالات، وفى القلب منها الرياضة، قبل أن تعود من جديد لتثبت الدولة المصرية قدرتها على تحدى المستحيل، وتعتبر قرعة مونديال اليد المقرر إقامتها مساء اليوم فى حضرة الأهرامات أول الأحداث الكبرى التى تستضيفها مصر بعد التوقف، بل وأضخم حدث دولى فى العالم منذ توقف كورونا.

الإجراءات الناجحة التى اتخذتها مصر فى عودة النشاط الرياضى والتنظيم الجيد لمسابقة الدورى العام حتى الآن، أثبتت للعالم قدرة مصر على استضافة الأحداث الرياضية، حتى مع وجود فيروس كورونا، وهو ما منح العالم نوعاً من الطمأنينة لاستضافة مصر أكثر من حدث رياضى، يبدأ بمونديال اليد وصولاً إلى بطولة العالم للاسكواش أو بطولة مصر الدولية والمقرر إقامتها أيضاً تحت سفح الأهرامات فى الفترة بين 10 أكتوبر المقبل وحتى 17 من نفس الشهر.

وتقام فى السابعة مساء اليوم، السبت، تحت سفح الأهرامات مراسم حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 المقرر لها خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجارى بمشاركة 32 منتخب لأول مرة بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة .

Advertisements

ويشهد حضور القرعة كبار المسئولين فى الدولة، حيث تم توجيه الدولة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وعدد من الوزراء، فضلا عن مندوبى الدول المشاركة، حيث إن عدد الحضور تم تقليه بسبب الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

ويحيى حفل القرعة الموسيقار العالمى عمر خيرت، بينما يقدم الحفل كل من الفنان خالد النبوى والإعلامية جاسمين طه والإعلامية والفنانة إنجى المقدم .

وقع اختيار شركة تذكرتى المنظمة لحفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة منتصر النبراوى بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصرى وعضوية حسين لبيب مدير البطولة ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد وبالتعاون مع أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد على الثلاثى المقدمين للحفل .

وفى ظل البحث عن أفضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين فى سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمى عمر خيرت موقع الحفل مع اللجنة المنظمة على أمل إحياء حفل القرعة على موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذى أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة .