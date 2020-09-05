شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع فايلر مصير الصفقة الأجنبية فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، ملف الصفقة الأجنبية المُحتملة للفريق، حيث تشهد الفترة الحالية مناقشات ومداولات مُستمرة بشأن ضم لاعب أجنبى من عدمه، ففى حال عودة المغربى وليد أزارو ورحيل الأنجولى جيرالدو والإبقاء على الأجانب الموجودين فى الفريق حالياً، لن يتم ضم أجنبى جديد بسبب لائحة اتحاد الكرة، أما إذا رغب فايلر وإدارة الأهلى فى تدعيم صفوف الفريق بصفقة أجنبية جديدة فلابد من الاستغناء عن أحد لاعبى الفريق الأجانب.

ويضم الأهلى خمسة لاعبين أجانب هم التونسى على معلول والأنجولى جيرالدو والنيجيرى جونيور أجاى والمالى آليو ديانج والسنغالى آليو بادجى، ومعهم المغربى وليد أزارو، وتسمح لائحة اتحاد الكرة بقيد أربعة أجانب مع لاعب من شمال أفريقيا يُعامل كلاعب مصري، وفى حال عودة أزارو سيرحل أحد هؤلاء الأجانب وغالباً سيكون جيرالدو.

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إدارة الأهلى سبق وألمحت بأنها ستُعيد وليد أزارو الذى فسخ إعارته مؤخراً للاتفاق السعودى، وفى حال عودة أزارو ورغبة الأهلى فى ضم لاعب أجنبى آخر سيكون الأهلى مُطالباً بالاستغناء على أجنبى آخر بخلاف جيرالدو.

وبدأ الأهلى صباح اليوم، السبت، بملعب التتش الاستعداد لمباراة حرس الحدود المقرر لها الثامنة والنصف مساء بعد غد، الاثنين، باستاد المكس فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدورى الممتاز، وكان الأهلى قد واصل انتصاراته أمس بالفوز على وادى دجلة بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 24 للدوري، ليحلق منفردا بقمة الدورى الممتاز برصيد ٦٥ نقطة.

وبات الأهلى فى حاجة لـ11 نقطة فقط للحفاظ على لقبه كبطل للدورى الممتاز المصرى لكرة القدم للموسم الخامس على التوالى عقب فوزه على وادى دجلة (2 – 0) مساء الجمعة، بعدما رفع رصيده لـ65 نقطة قبل 10 مراحل على ختام الموسم.