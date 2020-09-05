شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النادى الأهلى بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، فى مركز التسوية والتحكيم للمطالبة بحق النادى لدى اللاعب، بعدما قرر الأخير فسخ تعاقده مع أهلى جدة السعودى وعاد للانضمام لنادى بيراميدز دون أن يحصل الأهلى على قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد الثلاثى المبرم بين النادى الأهلى وأهلى جدة واللاعب، عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادى السعودى قبل عامين.

وتقدم الأهلى بشكوى سابقة لفيفا إلا أن الأخير أكد أنه ليس منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادى لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادٍ مصرى، وبالتالى بات الأمر شأناً داخلياً والمسئول عنه هو الاتحاد المصرى لكرة القدم، وتضمن رد الفيفا الذى تلقاه النادى أيضًا أنه قام باستطلاع موقف أهلى جدة السعودى من الأزمة والذى أفاد بأن اللاعب من فسخ تعاقده وانضم لنادى بيراميدز.

ودعم الأهلى شكواه بنسخة من العقد الثلاثى المبرم بين النادى وأهلى جدة وعبدالله السعيد والذى اشترط بأحد بنوده الرئيسية أنه لا يحق للاعب الانضمام لأى نادى مصرى طوال فترة تعاقده مع أهلى جده وحال مخالفة ذلك يحصل النادى الأهلى على شرط جزائى قيمته 2 مليون دولار، كما تم تدعيم الشكوى بالمكاتبات الواردة من الفيفا فى هذا الشأن والتى أشارت بوضوح إلى أحقية النادى فى المطالبة بحقوقه بقديم شكواه للاتحاد المصرى لكرة القدم بعد انضمام اللاعب لنادى مصرى بالمخالفة لشروط بيعه للنادى السعودي.