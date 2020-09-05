شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يؤكد تضافر الجهود لإنجاح مونديال اليد وخروجه بشكل يليق بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إننا عازمون على تحقيق النجاح الباهر لبطولة العالم لكرة اليد رجال 2021 بمصر على مختلف الأصعدة التنظيمية والفنية والإدارية، بفضل ما تتميز به مصر من مقومات النجاح، من خبرات تنظيمية وتوافر البنية الإنشائية الرياضية ووسائل الانتقال وفنادق الإقامة والمطارات الدولية والمعالم السياحية وعوامل الأمن والأمان والاستقرار.

ووجه أشرف صبحى الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على تقديم الدعم والتوجيه لإخراج مونديال اليد بشكل يليق بمكانة مصر الدولية والتاريخية.

وأضاف صبحى للموقع الرسمى للوزارة، أن كلمة السر فى تحقيق النجاح للبطولة يكمن فى تكاتف وتعاون الجميع من مؤسسات الدولة والجماهير المصرية والاتحاد الدولى والمصرى لليد، داعيا لضرورة تكاتف الجميع من أجل تحقيق النجاح المبهر للبطولة وتنظيمها على أفضل مستوى.

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وتقام البطولة فى الفترة من 13 -31 يناير 2021، وستكون هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلاً من 24، وتقام منافساتها على 4 صالات وهي: صالة استاد القاهرة، صالة العاصمة الإدارية الجديدة، صالة 6 أكتوبر، صالة برج العرب .

ويقام حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021 بمصر فى نسختها رقم 27 المزمع إقامتها فى الفترة من 14 إلى 31 يناير 2021 بمشاركة 32 دول لأول مرة فى تاريخ البطولة، فى السابعة مساء اليوم السبت، بمنطقة الأهرامات.

ومن المنتظر أن يشهد حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد رجال عديد من المفاجآت القوية خصوصا أن العالم كله ينتظر قرعة مونديال اليد الذى يشارك به ٣٢ دولة لأول مرة فى تاريخ البطولة، حيث وقع اختيار شركة تذكرتى بالاتفاق مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وسيقدم عددا من السيمفونيات الموسيقية والأغانى التى طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين، والثلاثى الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوى والفنانة إنجى المقدم لتقديم الحفل