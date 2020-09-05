شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق يثير فضول جماهير الأهلى حول الصفقة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، حالة من الفضول لدى جماهير القلعة الحمراء خلال الساعات الأخيرة، حول الصفقة الجديدة التى سيتعاقد معها الفريق الأحمر بعد الإعلان عن الصفقة الأولى قبل استئناف النشاط بضم طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب، ونشر أمير توفيق صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام تنوه إلى وجود صفقة جديدة على رادار الفريق الأحمر جارى إنهاؤها.

وكانت أنباء قد ترددت بقوة خلال الفترة الماضية عن اقتراب محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة من النادى الأهلى، وذلك بعد تألقه مع الفريق الفيومى عقب استئناف النشاط الكروى، حيث شارك فى 7 مباريات وسجل 4 أهداف بالإضافة لصناعة هدف.



امير توفيق

وعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، اليوم على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش، ناقشا خلالها الترتيبات الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمرحلة المقبلة، بداية من مواجهة حرس الحدود المقرر لها مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 25 للدورى، كما ناقش المدير الفنى مع مدير الكرة موقف مباراة الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 26 سبتمبر الجارى بالمغرب والتى تردد أن الاتحاد الأفريقى بصدد تأجيلها لمنتصف أكتوبر المقبل.

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على صعيد متصل، خاض لاعبو الأهلى مرانا قويا وجانبا بدنيا، ثم أجرى الجهاز الفنى تقسيمة قوية بمشاركة حارسين للمرمي، فيما خاضت المجموعة التى شاركت فى مباراة وادى دجلة أمس تدريبات استشفائية.

وأدى محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمي، قبل المشاركة فى تقسيمة الكرة.

وأجرى فريق الأهلى اليوم "رابيد تيست"، قبل انطلاق المران الصباحي، استعداداً لمواجهة حرس الحدود وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى "رابيد تيست" وفقا للبروتوكول الطبى الذى تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.