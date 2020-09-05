شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة التخطيط بالأهلى يوجه رسالة للاعبين الساعين وراء الأموال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى رسالة للاعبين الذين يتغنون بعشق أنديتهم ثم يضربون عرض الحائط بهذا العشق مقابل الأموال، وكتب محسن صالح عبر حسابه على تويتر: "لعبة كرة القدم لإمتاع الجمهور وتحقيق الانتصار.. الاحتراف من أجل الارتقاء بالمستوى وليس رفع الأسعار.. اللى بيحصل ده اسمه إهدار.. وتقبيل الشعار ليل نهار ثم نكث الوعد ده كده عار.. اللى يمشى يمشى بس بشياكة وما يختلقش الأعذار.. محدش بيدي بدون مقابل إلا الجمهور وهو بس يستحق الأوسكار".
ويترقب مسئولو النادى الأهلى إعلان بيراميدز عن ضم رمضان صبحى، بشكل رسمي من هيدرسيفيلد الإنجليزي، وكشف النقاب عن قيمة الصفقة لتجهيز مطالبة رسمية للحصول على حق رعاية اللاعب وإرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي تتوقف قيمتها على قيمة الصفقة التي من المتوقع أن يصل اجماليها لـ3 ملايين إسترلينى.
وأكد مصدر مقرب من رمضان صبحي أن اللاعب اقترب بشدة من الإعلان عن انتقاله لبيراميدز بشكل رسمي بعد النجاح في التوصل لاتفاق بشأن شرائه من هيدرسيفيلد الإنجليزي، في الوقت الذي سيتضمن العقد بنداً يمنح رمضان الحق في فسخ تعاقده خلال أي فترة انتقالات حال إعادته لفلوس شرائه من هيدرسيفيلد بجانب دفع قيمة عقده الشخصي.
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