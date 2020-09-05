شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات الأهلي لخطف محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع مسئولو النادى الأهلي فى حساباتهم التعاقد مع محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق والمقاصة الحالى، لاسيما بعد تألق اللاعب اللافت واستعادته مستواه الذى كان عليه قبل الرحيل عن القلعة البيضاء الموسم الماضى.

على جانب آخر، عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة اليوم على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش، وناقش فايلر وعبدالحفيظ الترتيبات الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمرحلة المقبلة، بداية من مواجهة حرس الحدود المقرر لها مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 25 للدورى، كما ناقش المدير الفني مع مدير الكرة موقف مباراة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 26 سبتمبر الجاري بالمغرب والتى تردد أن الإتحاد الافريقي بصدد تأجيلها لمنتصف أكتوبر المقبل.

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وعلى صعيد متصل، خاض لاعبو الأهلي مرانا قويا وجانبا بدنيا، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية بمشاركة حارسين للمرمي، فيما خاضت المجموعة التي شاركت في مباراة وادي دجلة أمس تدريبات استشفائية.

وأدى محمد الشناوي وعلى لطفى ومصطفى شوبير تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمي، قبل المشاركة فى تقسيمة الكرة.

فيما أجرى فريق الأهلى اليوم «رابيد تيست»، قبل انطلاق المران الصباحي، استعداداً لمواجهة حرس الحدود وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإداري «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبى الذى تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.