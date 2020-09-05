شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية اختيار المتطوعين فى بطولة كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مصر منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد فى الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، على أن تقام قرعة البطولة مساء اليوم، السبت، وبدأت لجنة المتطوعين فى النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال إجراء المقابلات مع الشباب المتقدمين للعمل باللجنة وذلك بالمركز الأولمبى فى المعادى، وسوف تستمر المقابلات بداية من 30 أغسطس وحتى 14 سبتمبر بالنسبة لشباب القاهرة والمحافظات، فيما تم تحديد يومى 18 و19 سبتمبر لاستقبال الشباب المتطوعين من محافظة الإسكندرية .

وبهذه المناسبة، قال طارق الديب نائب مدير البطولة، "المتطوعون هم المكسب المستمر لأى بطولة تُنظم فى مصر، هم ثروة معرفية للأجيال ونواة للمستقبل دائما، كل متطوع سيكون له بصمة فى المستقبل، حيث تقدم حوالى 6600 شاب وفتاة للتطوع وهذا رقم كبير ويدل على الوعى الكبير للشباب، وهم شباب مثقف سيكونون الصورة الأولى لضيوف مصر، وواجهة مشرفة لنا".

من جهته، أكد شريف أبو العينين، رئيس لجنة المتطوعين باللجنة المنظمة للبطولة، أنه "يتم اتباع نظام إلكترونى يطبق لأول مرة فى اختيار الشباب المتقدم للعمل باللجنة بدءاً من التسجيل والتقييم للشباب وصولا للتقييم النهائي والاختيارات.. وسيكون هناك تدريب مكثف لمدة ثلاثة أشهر للشباب الذين سيتم اختيارهم ورصد مدى انضباطهم إلى جانب مدى تجاوبهم للنظام الذي يتم تدريبهم عليه".

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أما شيرى وائل، عضو لجنة المتطوعين، فقالت إن "أهم الصفات التى يجب توافرها فى الشباب الذين سيتم اختيارهم للعمل فى اللجنة الثقة بالنفس وإجادة العمل تحت ضغوط شديدة بالإضافة إلى الخبرات السابقة واللغات.. واللجنة رصدت إقبالا شديدا من الشباب فى التقدم للعمل باللجنة، وهذا أمر إيجابي ومبشر جدا".

وقال محمد مجدى عضو لجنة المتطوعين، "بعدما انتهت مرحلة التسجيل للمتقدمين تم التواصل معهم لإبلاغهم بموعد المقابلات معهم. اللجنة طبقت كل الإجراءات الاحترازية الطبية وتوجد أربع لجان للاختبارات والتقييمات والنتيجة النهائية، وسيتم إعلانها عبر الموقع الرسمي للبطولة".

وستكون هذه أول نسخة من بطولة كأس العالم لكرة اليد التى تضم 32 فريقا بدلا من 24 والتي تستضفيها مصر وسط استعداد مكثف من مختلف الجهات لخروج البطولة بأفضل صورة، على أن تقام قرعة البطولة اليوم حيث ستنطلق القرعة في تمام السابعة مساءً تحت سفح أهرامات الجيزة، تشهد البطولة لأول مرة مشاركة 32 فريقا بدلا من 24، بينهم 30 تم تحديدهم وفريقين سيتحددان عن طريق بطولة الفرصة الأخيرة لأمريكا الجنوبية والوسطى للأمم، وبطولة اتحاد الكاريبي للأمم، سيتم توزيع الـ 32 فريقا على ثماني مجموعات تضم أربعة فرق، وسيتأهل أول ثلاثة فرق من كل مجموعات للدور الرئيسي الذي سيضم 24 فريقا، بينما تنتقل الثماني فرق غير المتأهلة إلى كأس الرئيس وفي الدور الرئيسي، سيتم توزيع الـ 24 منتخبا على أربع مجموعات كل تضم ست فرق، ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة لدور الثمانية الذي سيقام بنظام خروج المغلوب حتى الدور النهائي.