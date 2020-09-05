- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل عمرو السولية والشحات فى الأهلي وتدريبات استشفائية للأساسيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض ثنائى الأهلي عمرو السولية، وحسين الشحات تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وواصل ثنائى الأهلي تنفيذ البرنامج العلاجى والتأهيلى الخاص بهما، من خلال أداء جلسة فى الجيم، قبل الجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبى بالنادى، ويعانى السولية من شد فى العضلة الأمامية فيما أجرى الشحات جراحة "الفتاق" قبل أسابيع وتحديداً أواخر يونيو الماضى.
فيما خاض لاعبو النادي الأهلي الأساسيون الذين شاركوا فى مباراة وادى دجلة أمس، تدريبات استشفائية اليوم، السبت، للتخلص من الإجهاد العضلى.
الشحات والسولية
لاعبو الاهلي
ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود المقرر بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ25 فى بطولة الدوري الممتاز والتى تقام باستاد حرس الحدود «المكس».
وكان الأهلي قد حقق الفوز على وادي دجلة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 24 في بطولة الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر تأهيل عمرو السولية والشحات فى الأهلي وتدريبات استشفائية للأساسيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.