شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل عمرو السولية والشحات فى الأهلي وتدريبات استشفائية للأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض ثنائى الأهلي عمرو السولية، وحسين الشحات تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وواصل ثنائى الأهلي تنفيذ البرنامج العلاجى والتأهيلى الخاص بهما، من خلال أداء جلسة فى الجيم، قبل الجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبى بالنادى، ويعانى السولية من شد فى العضلة الأمامية فيما أجرى الشحات جراحة "الفتاق" قبل أسابيع وتحديداً أواخر يونيو الماضى.

فيما خاض لاعبو النادي الأهلي الأساسيون الذين شاركوا فى مباراة وادى دجلة أمس، تدريبات استشفائية اليوم، السبت، للتخلص من الإجهاد العضلى.



الشحات والسولية



لاعبو الاهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود المقرر بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ25 فى بطولة الدوري الممتاز والتى تقام باستاد حرس الحدود «المكس».

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وكان الأهلي قد حقق الفوز على وادي دجلة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 24 في بطولة الدوري الممتاز.