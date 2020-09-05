شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت للموسيقار العالمى عمر خيرت بحفل قرعة مونديال العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت اللجنة المنظمة لمونديال كأس العالم لكرة اليد بتواجد الموسيقار المصرى العالمى عمر خيرت والنجم المصرى العالمى خالد النبوى معاً فى حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد 2020، وإحياء حفل قرعة كأس العالم التى تقام مساء اليوم تحت سفح الأهرامات.

كما أشادت اللجنة المنظمة لقرعة كأس العالم لكرة اليد باختيار النجم العالمى خالد النبوى للمشاركة فى حفل قرعة مونديال اليد الذى يقام اليوم، السبت، تحت سفح الأهرامات، خاصة أن النبوى يحظى بشعبية كبيرة فى العديد من الدول سواء العربية أو الأجنبية بعد مشاركته فى اكثر من فيلم شهير.

ووقع اختيار شركة تذكرتى المنظمة لحفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة منتصر النبراوى، بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصرى وعضوية حسين لبيب مدير البطولة ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد وبالتعاون مع أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، على النجم العالمى خالد النبوى لتقديم الحفل وتشاركه إنجى المقدم.

Advertisements

وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مؤتمرا صحفيا فى الحادية عشرة صباح الثلاثاء، فى أحد الفنادق الكبرى، لإعلان تفاصيل قرعة المونديال المقرر لها اليوم السبت تحت سفح الأهرامات، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد، وحسين لبيب مدير البطولة ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد والدكتور أحمد الشيخ.

ويخضع حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتى جاءت آخر قراراتها صادمة، رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما، وتقليل عدد المدعوين من 500 إلى 184 من أجل الحفاظ على التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية .

وفى ظل البحث عن أفضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين فى سفح الأهرامات، عاين الموسيقار العالمى عمر خيرت موقع الحفل مع اللجنة المنظمة على أمل إحياء حفل القرعة على موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذى أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة.