شكرا لقرائتكم خبر عن كوالس غرفة الملابس.. حينما قال ثابت البطل لنجم الأهلي "هجبلك حقك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية، ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

قبل سنوات دخل هشام حنفى وشادى محمد، ثنائى الأهلى السابق، فى أزمة مُثيرة خطفت الأنظار فى غرفة الملابس عدة أيام، وروى هشام حنفى تفاصيل هذه الأزمة قائلاً، "فى مباراة الأهلى والإسماعيلى بالدور قبل النهائى لكأس مصر، تقدمنا على الإسماعيلى بهدفين نظيفين فى الشوط الأول ووجدت أن الإسماعيلى يضغط على ملعبه ووسط جماهيره من أجل التسجيل، فقلت لعصام الحضرى حارس الفريق وقتها حاول تهدى اللعب حتى نحافظ على تقدمنا".

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وأضاف هشام حنفى، "بينما كنت أتحدث مع هادى خشبة قائد الفريق وقتها من أجل تهدئة اللعب، وحينما نظرت للخلف وجدت شادى محمد يشير للجهاز الفنى للأهلي، وينصحان للجهاز بتغييرى، وأشار لهم بعلامة التغيير لرقم 8 أى تغييرى وإخراجى من أرض الملعب بدعوى أننى لم أعد قادراً على اللعب، وهنا حدثت مشادة عابرة بيننا ولاحظها الجمهور فى المدرجات قبل أن أتحدث مع الراحل ثابت البطل بعدها وقال لى "هجبلك حقكك".

وتابع حنفى، "بين شوطى المباراة قلت للجهاز الفنى إننى لن أستكمل المباراة بسبب هذه المشادة وخرجت فعلاً وشارك بدلاً منى النيجيرى يوسف يعقوب لاعب الفريق السابق، وفى الشوط الثانى سجل الإسماعيلى أربعة أهداف لنخسر المباراة بأربعة أهداف لهدفين.

وأكد نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أن هذا المشادة تسببت فى خصم مبلغ مالى منه وكذلك من شادى محمد، وانقطع الحديث بينهما ثلاثة أو أربعة أسابيع قبل أن يتدخل بعض لاعبى الأهلى للصلح بينهما.