مران الأهلي.. فايلر يبحث مع عبد الحفيظ ترتيبات الفترة المقبلة.. وتأهيل السولية والشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أدى الفريق الأول بالنادي الأهلي، مرانه صباح اليوم السبت على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة ٢٥ في بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد واصل انتصاراته أمس بالفوز على وادي دجلة بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 24 للدوري، ليحلق منفردا بقمة الدوري الممتاز برصيد ٦٥ نقطة.

واشتمل مران الفريق على جانب بدني، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية بمشاركة حارسين للمرمي، فيما خاضت المجموعة التي شاركت في مباراة وادي دجلة أمس تدريبات استشفائية.

وأدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، قبل المشاركة في تقسيمة الكرة.

وخاض لاعبو الفريق، الذين شاركوا في مباراة الفريق أمام وادي دجلة أمس، تدريبات استشفائية اليوم السبت؛ للتخلص من الإجهاد العضلي.

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وعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، جلسة تنسيقية مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، اليوم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم السبت، على ملعب التتش.

وناقش فايلر وعبدالحفيظ الترتيبات الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمرحلة المقبلة، بداية من مواجهة حرس الحدود المقرر لها مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة ٢٥.

وأجرى الفريق اليوم "رابيد تيست"، قبل انطلاق المران الصباحي؛ استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، "رابيد تيست" وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.

وخاض الثنائي عمرو السولية وحسين الشحات، لاعبا الفريق، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

وواصل ثنائي الأهلي تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما، من خلال أداء جلسة في الجيم، قبل الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.