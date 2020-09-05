الخليج 365 يكشف.. الأهلي يواصل التصعيد ضد عبدالله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

قدم النادي الأهلي شكوى جديدة ضد عبدالله السعيد لاعب وسط وقائد نادي بيراميدز، بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، من أجل الحصول على الشرط الجزائي في العقد الثلاثي.

عبدالله السعيد فسخ تعاقده مع أهلي جدة وعاد للانضمام لبيراميدز دون أن يحصل النادي الأهلي على قيمة الشرط الجزائي (2 مليون دولار) المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين الأهلي وأهلي جدة واللاعب، عندما انتقل إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.

وصرح مصدر لـ"الخليج 365" أن الأهلي قام بتقديم شكوى جديدة ضم عبدالله السعيد رافضاً الاستسلام للقرارات السابقة من اجل السعي للحصول على حقوقه.

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وحصل الخليج 365 في وقت سابق على نسخة من الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن قضية الأهلي وعبدالله السعيد بتاريخ 17 إبريل 2020، والذي جاء خلاله أن فيفا رفض شكوى النادي الأهلي لنادي أهلي جدة، مع إلزام النادي القاهري بدفع مبلغ 15 ألف فرانك سويسري.



وقام مجلس إدارة الأهلي بعد حكم "فيفا"، بتقديم شكوى ضد اللاعب للاتحاد المصري لكرة القدم وفقاً لما جاء بموقع النادي الرسمي وقتها بالإشارة الى تلقيه رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادي مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي.

وحرصت إدارة الأهلي على دعم الشكوى المقدمة بنسخة من العقد الثلاثي المبرم بين النادي وأهلي جدة وعبدالله السعيد والذي اشترط بأحد بنوده الرئيسية أنه لا يحق للاعب الانضمام لأي ناد مصري طوال فترة تعاقده مع أهلي جدة وحال مخالفة ذلك يحصل النادي الأهلي على شرط جزائي قيمته ٢ مليون دولار، كما تم تدعيم الشكوى بالمكاتبات الواردة من الفيفا في هذا الشأن والتي أشارت بوضوح إلى أحقية النادي في المطالبة بحقوقه بتقديم شكواه للاتحاد المصري لكرة القدم بعد انضمام اللاعب لناد مصري بالمخالفة لشروط بيعه للنادي السعودي.