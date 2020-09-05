لاعب ليفربول الجديد يصاب بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أُصيب اللاعب اليوناني كونستانتينوس تسيميكاس ظهير أيسر نادي ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاءت نتيجة اختبار تسيميكاس إيجابية، أثناء تواجده مع منتخب بلاده، لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية.

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وأعلن الموقع الرسمي للمنتخب اليوناني، عن إصابة أحد أفراد المنتخب الوطني بفيروس كورونا دون الكشف عن هويته، إلا أن العديد من التقارير الصحفية اليونانية أكدت أن تسيميكاس هو اللاعب المصاب.

وكان تسيميكاس يسافر مع منتخب بلاده إلى سلوفينيا، لخوض أول لقاء للمنتخب اليوناني في بطولة دوري الأمم الأوروبية، وبعد أن أحس بالتعب لم يتدرب مع منتخب بلاده لمدة 3 أيام.

جدير بالذكر أن تسيميكاس انتقل إلى صفوف ليفربول خلال الانتقالات الصيفية الجارية قادماً من صفوف أولمبياكوس اليوناني.