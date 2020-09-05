كل ما تريد معرفته عن قرعة بطولة العالم لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تنطلق مراسم قرعة بطولة العالم لكرة اليد، مساء اليوم السبت؛ حيث ستُقام تحت سفح الهرم.

البطولة التي ستستضيفها مصر خلال في الفترة بين 14 وحتى 31 يناير المقبل، سيُقدم حفلها الفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم.

وتبدأ مراسم حفل قرعة بطولة العالم لليد في تمام الساعة 7:00 مساء اليوم؛ حيث ستُعرض على قناة أون تايم سبورت.

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ويحيي حفل القرعة الموسيقار العالمي عمر خيرت الحفل، بحضور 134 شخصا تطبيقا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المُستجد.

وتأتي مصر، في المستوي الثاني والدانمارك بطلة العالم والنرويج كرواتيا وألمانيا في المستوي الأول.

ومن المتوقع أن يتقدم مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للمونديال الحضور لحفل القرعة الليلة وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و ١٧ وزيراً هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة بالإضافة إلى حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ولفيف من كبار الشخصيات وممثلي ٢٩ دولة بالإضافة إلى مصر الدولة المضيف للبطولة على أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الإنتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل .

ويخضع حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتي جاءت أخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من 500 إلى 184 من للحفاظ على التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية .