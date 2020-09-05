تعرف على مواعيد مباريات "السبت الأوروبي المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات المتنوعة. نستعرض في التقرير التالي أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: الدوري المصري 06:30 ـ أسوان vs سموحة ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس. 03:00 ـ جبل طارق vs سان مارينيو ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD. 06:00 ـ أيسلندا VS انجلترا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD. 06:00 ـ إذربيجان VS لوكسمبورج ـ القناة الناقلة ـ بي إن سبورت 4 HD. Advertisements 06:00 ـ إستونيا VS جورجيا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورتس HD. 06:00 ـ قبرص vs الجبل الأسود ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD. 08:45 ـ الدنمارك VS بلجيكا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD. 08:45 ـ البرتغال VS كرواتيا ـ القناة الناقلة: بي أن سبورت 2 HD . 08:45 ـ السويد VS فرنسا ـ القناة الناقلة: بي أن سبورت HD. مباريات ودية 04:00 ـ ليفربول VS بلاكبول

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