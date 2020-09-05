كيف علقت الصحف الإسبانية عن قرار ميسي بالبقاء في برشلونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة، أغلفة الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم السبت، بعدما قرر البقاء في النادي الكتالوني.

وكان ميسي أعلن استمراره في صفوف الفريق بعد سلسلة من المفاوضات مع إدارة النادي حول إمكانية رحيله عن الفريق.

وفجر ميسي في نهاية شهر أغسطس الماضي مفاجأة من العيار الثقيل برغبته في الرحيل عن البيت الكتالوني بعد موسم صفري للفريق بالخروج بدون ألقاب سواء محلية أو قارية.

وجاءت عناوين الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم السبت، بعد قرار ميسي كالآتي:

موندو ديبورتيفو

عنونت الصحيفة الكتالونية غلافها بعبارة النجم الأرجنتيني: "سأبقى وسأبذل قصارى جهدي".

ووضعت الصحيفة الإسبانية بعض رسائل ميسي التي هاجم فيها جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني، ووصفتها بالرسائل المدمرة.

ماركا

وركزت الصحيفة المدريدية في عنوانها على استمرار الخلافات بين ميسي وبارتوميو، رغم قرار اللاعب بالبقاء في برشلونة.

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وجاء عنوان الصحيفة الإسبانية كالآتي: "ميسي يبقى الأزمة أيضًا".

آس

عنونت الصحيفة الإسبانية غلافها بعبارة "سأبقى"، مشيرة إلى بقاء النجم صاحب الـ6 كرات ذهبية مع النادي الكتالوني.

وسلطت الضوء على عدم نية ميسي في الدخول في نزاعات قانونية مع النادي الذي أمضى حياته فيه: "لن أذهب للمحاكمة أبدًا ضد نادي حياتي".

سبورت

سلطت الصحيفة الكتالونية على قرار النجم الأرجنتيني بالبقاء في صفوف البلوجرانا خلال موسم 2020-2021.

وأضافت الصحيفة في غلافها بعض العبارات التي قالها ميسي خلال مقابلته مع موقع "جول" العالمي، منها بعض الرسائل التي هاجم فيها رئيس النادي، بالإضافة إلى أنه لن يغير من سلوكه على الرغم من رغبته في الرحيل.