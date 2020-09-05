رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع حارس المرمي ريكو حتى 2024

أعلن نادي باريس سان جيرمان ، مساء ليوم السبت، تعاقدعه مع حارس مرماه المعار من إشبيلية سيرجيو ريكو حتي عام 2024 ، أي لمدة 4 سنوات قادمة. ونشر الحساب الرسمى للنادي الفرنسي باريس سان جيرمان عبر موقع التواصل الإجتماعى تويتر تغريده معلنا فيها ضم الحارس ريكطو إلي صفوف الفريق حتى يونيو 2024. موقع التواصل الإجتماعى تويتر تغريده معلنا فيها ضم الحارس ريكطو إلي صفوف الفريق حتى يونيو 2024. وشارك الإسباني في 10 مباريات بجميع المسابقات في الموسم الماضي، ونجح في الفوز بـ3 بطولات وهي الدوري الفرنسي كأس الاتحاد الفرنسي وكأس الرابطة الفرنسية، ووصل إلى نهائي في الفوز بـ3 بطولات وهي الدوري الفرنسي كأس الاتحاد الفرنسي وكأس الرابطة الفرنسية، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وكان ريكو يلعب ضمن صفوف باريس سان جيرمان في الموسم الماضي ولكن على سبيل الإعارة من إشبيلية، وهو تاسع لاعب إسباني ضمن صفوف العملاق الفرنسي والأول كحارس للمرمى.

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