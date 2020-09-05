إيفرتون يعلن تعاقده مع لاعب نابولي

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، عن تعاقده مع ألان لاعب وسط نابولي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية. وتعاقد النادي الإنجليزي، مع ألان بعقد يمتد حتى 3 سنوات أي حتى عام 2023. يمتد حتى 3 سنوات أي حتى عام 2023. وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن Advertisements إيفرتون أتم الصفقة ضم ألان مقابل 25 مليون جنيه إسترليني. إيفرتون أتم الصفقة ضم ألان مقابل 25 مليون جنيه إسترليني. ويسعى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـتوفيز لتدعيم صفوف الفريق من أجل تحسين مستوى والمنافسة على مركز مؤهل لـبطولات الأوروبية.

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