إيفرتون يعلن تعاقده مع لاعب نابولي

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، عن تعاقده مع ألان لاعب وسط نابولي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وتعاقد النادي الإنجليزي، مع ألان بعقديمتد حتى 3 سنوات أي حتى عام 2023.
وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن
ويسعى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـتوفيز لتدعيم صفوف الفريق من أجل تحسين مستوى والمنافسة على مركز مؤهل لـبطولات الأوروبية.
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