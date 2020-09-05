المغربي أيوب الكعبي.. تعرف على موقف الزمالك والأهلي وبيراميدز من التعاقد مع اللاعب

تصدر مؤشرات البحث بموقع "جوجل" مصر، ظهر اليوم السبت، تريند باسم اللاعب المغربي أيوب الكعبي، بعدما دخل الثلاثي الأهلي وبيراميدز والزمالك، الذي تراجع رئيسه مؤخرًا عن فكرة التعاقد معه، في صراع للحصول على خدمات اللاعب للموسم القادم. موقف الزمالك في التعاقد مع أيوب الكعبي: أوضح المستشار مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية، أنه رفض التعاقد مع اللاعب المغربي أيوب الكعبي، لأن الزمالك يضم لاعبين مميزين في نفس مركزه كمهاجم، موضحًا أنه طلب التعاقد مع 3 لاعبين من بيراميدز، وحصل على موافقة ناديهم لبدء التفاوض معهم. اللاعب المغربيلأن الزمالك يضم لاعبين مميزين في نفس مركزه كمهاجم، موضحًا أنه طلب التعاقد مع 3 لاعبين من بيراميدز، وحصل على موافقة ناديهم لبدء التفاوض معهم. موقف بيراميدز من التعاقد مع أيوب الكعبي: Advertisements كشفت تقارير صحفية مغربية، عن تقدم بيراميدز بعرضًا بمبلغ مليون و700 ألف دولار للموسم الواحد لضم أيوب الكعبي وتعزيز صفوفه بدءًا من الموسم الرياضي المقبل. بعرضًا بمبلغ مليون و700 ألف دولار للموسم الواحد لضموتعزيز صفوفه بدءًا من الموسم الرياضي المقبل. موقف الأهلي من مفاوضات أيوب الكعبي:

يواصل نادى الأهلى مفاوضاته بقوة مع أيوب الكعبى، المهاجم الدولى المغربى، لبحث إمكانية الحصول على خدماته فى انتقالات الصيف فى صفقة انتقال حر.

ويخطط أمير توفيق، مدير التعاقدات بنادى الأهلى، لرفع عرض القلعة الحمراء إلى 2 مليون دولار للحصول على خدمات اللاعب لمدة 3 مواسم.

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