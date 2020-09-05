البنزرتي يعلن قائمة الصفاقسي المواجهة أمام الملعب التونسي بالدوري

أعلن فوزي البنزرتي، المدير الفني لفريق الصفاقسي، عن قائمة فريقه المواجهة أمام الملعب التونسي، المقرر لها غدًا الأحد، ضمن الجولة الـ24 من الدوري التونسي. جاءت قائمة الصفاقسي لمباراة الغد كالتالي: أيمن دحمان - صبري بن حسن - هاني عمامو - حمزة Advertisements الجلاصي - محمد بن علي - محمد علي الجويني - عزمي غومة - نور الزمان الزموري - حسام دقدوق - رشيد أيت عثمان - وليد القروي - محمد علي الطرابلسي - كريس كواكو- محمد إسلام بكير - حسام بن علي - كينجسلاي إيديو - زكرياء بن شاعة-أشرف الحباسي - جاسم الحمدوني - إبراهيما تانديا. الجلاصي - محمد بن علي - محمد علي الجويني - عزمي غومة - نور الزمان الزموري - حسام دقدوق - رشيد أيت عثمان - وليد القروي - محمد علي الطرابلسي - كريس كواكو- محمد إسلام بكير - حسام بن علي - كينجسلاي إيديو - زكرياء بن شاعة-أشرف الحباسي - جاسم الحمدوني - إبراهيما تانديا. وتعتبر تلك المباراة الثانية للصفاقسي تحت قيادة البنرزتي بعد مباراة نجم الساحلي، التي أنتهت بفوز أبناء الجنوب بهدف دون رد. ويحتل الصفاقسي المركز الـثاني في جدول ترتيب الدوري التونسي، برصـيد 46 نقطة.

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