الرفاعي: مشروع انفانتينو يفتح أبواب الأهلي والزمالك للكرة النسائية

أكدت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن مشروع السويسري چياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، سيفتح أبواب الأهلي والزمالك أمام نشاط الكرة النسائية.

انفانتينو اقترح تنظيم بطولة إفريقية كبرى للأندية بعوائد مالية ضخمة شريطة تنفيذ برامج لدعم الكرة النسائية في الأندية المشاركة بالبطولة

وذلك على هامش مشاركة رئيس الفيفا في كونجرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والذي استضافته دولة المغرب قبل أشهر قليلة.

وقالت دينا الرفاعي في حوار لبرنامج التاسعة مساء على التليفزيون المصري، إن العوائد الضخمة المنتظرة من البطولة الجديدة في

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مشروع انفانتينو لإفريقيا ستدفع الأهلي والزمالك لتأسيس فرق كرة قدم نسائية.

وعن دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم النسائية، أكدت الرفاعي أن الأندية المصرية فرصتها ضعيفة في المشاركة بالنسخة الأولى من البطولة الجديدة بسبب عدم وجود مصر في التصنيف من الأساس.

يذكر أن الكاف أعلن استراتيجية جديدة لكرة القدم النسائية في إفريقيا لمدة ٤ سنوات تحت شعار «حان الوقت» لتطوير ونشر اللعبة داخل القارة السمراء.