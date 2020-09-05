رياضة | موعد عودة هاري ماجواير إلى معسكر إنجلترا

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد عودة هاري ماجواير إلى معسكر إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم أن هاري ماجواير سيعود إلى في شهر أكتوبر لمعسكر الأسود الثلاث بعد أزمته في اليونان واعتقاله هناك.

نقلت وسائل إعلام بريطانية عن المدرب ساوثغيت قوله: "مر بظروف صعبة بالفعل، وأعتقد أن الأيام الأخيرة كانت في غاية الأهمية بالنسبة له، بينما يسعى لتجاوز هذا الأمر، والاسترخاء والخروج من دائرة الاهتمام".

وأضاف: "أعتقد أنه كان بحاجة إلى الابتعاد خلال هذه الفترة حتى يتسنى له العودة إلى صفوف ناديه، وبالتأكيد سنكون نحن في انتظاره في أكتوبر".

وسيلتقي منتخب إنجلترا مع منتخبات ويلز وبلجيكا والدنمارك في أكتوبر المقبل.