رياضة | اليوم .. بلدية المحلة يواجة الداخلية وديا

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم .. بلدية المحلة يواجة الداخلية وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الرابعة عصر اليوم السبت، مباراة فريق بلدية المحلة، مع فريق الداخلية، على ملعب السكة الحديد ، ضمن استعدادات الفريقان لعودة دوري القسم الثاني.

وسبق للداخلية، وأن خاض 4 لقاءات ودية، تغلب خلالهم على منتخب الاسماعيلية بستة أهداف نظيفه، وعلى الشرقية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل مع اتحاد الشرطة بثلاثة أهداف لمثلهم، وتغلب على البنك الأهلي بهدف.

وتستعد أندية دوري القسم الثاتي، لعودة النشاط الرياضي، عقب توقف طويل، بسبب جائحة الكورونا.