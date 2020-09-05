رياضة | موعد عودة ميسي لتدريبات برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد عودة ميسي لتدريبات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن موعد عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى تدريبات برشلونة الإسباني من أجل الاستعداد إلى بداية الموسم الجديد.

كشف برنامج "تشيرينجيتو" صباح اليوم السبت عن أن ميسي لم يظهر في مرافق برشلونة حتى الآن، سواء في اختبارات فحص فيروس كورونا أو تدريبات الفريق.

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وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ميسي من المتوقع أن يحضر لمركز تدريبات برشلونة يوم الإثنين المقبل، لإجراء كشف كورونا ثم الانضمام للتدريبات.

ويخوض برشلونة مباراة ودية أمام ناستيك، هي الأولى له في الموسم الجديد، يوم السبت الموافق 12 سبتمبر الجاري.