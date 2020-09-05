رياضة | حمزة الجمل: مجلس الإسماعيلي مدبوح وقام باتخاذ قرارات خاطئة كثيرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حمزة الجمل: مجلس الإسماعيلي مدبوح وقام باتخاذ قرارات خاطئة كثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث حمزة الجمل، نجم النادي الإسماعيلي سابقا، عن بيان نادي الدراويش، عن أزمة نادي الإسماعيلي وتدهور النتائج لفريق الكرة الأول بقلعة الدراويش.

وقال حمزة الجمل في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "مجلس نادي الإسماعيلي مدبوح وقام باتخاذ قرارات خاطئة كثيرة ويجب على من الفاشلين أن يرحلوا ومنح الفرصة للذين يستحقون".

وتابع:"نحن لا نهدف لإسقاط النادي ولكن لماذا يتم التعاقد مع مدب أجنبي ويجب التعاقد مع مدرب وطني اسمعلاوي".

وأوضح:"إدارة الإسماعيلي استغنت عن مجموعة كبيرة من اللاعبين المهمين دفعة واحدة".