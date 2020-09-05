رياضة | اليوم.. الأوليمبي يستضيف الرجاء وديا

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. الأوليمبي يستضيف الرجاء وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم، بنادي الأوليمبي، نظيره فريق الرجاء، في الرابعة من عصر اليوم السبت، على ملعب عز الدين يعقوب، بالإسكندرية، في اطار استعدادات فرق القسم الثاني، لعودة المباريات الرسمية

وسبق للأوليمبي، الفوز مؤخرا، على فريقا كابيتال، وديلفي، بثلاثية نظيفة، بينما تعادل الرجاء مؤخرا، مع أبو قير بهدف لكل منهما.