رياضة | برشلونة يقترب من نجم هولندا

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يقترب من نجم هولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع ممفيس ديباي مهاجم فريق أولمبيك ليون الدولي ومنتخب هولندا المطلوب بشدة من رونالد كومان مدرب قلعة كامب نو.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو " الكتالونية عن أن برشلونة في مفاوضات متقدمة للتوقيع مع النجم الهولندي الذي ينتهي عقده في صيف 2021 مع ليون، وبالتالي قد يغادر بـ20 مليون يورو.

ورفض نادي برشلونة الإسباني فكرة توقيع عقوبات على الأرجنتيني ليونيل ميسي بدعوى غيابه عن التدريبات إثر الأزمة التي كانت مثارة بينهما على خلفية المطالبة بالرحيل عن الفريق بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

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وامتنع ميسي عن حضور التدريبات وأيضا لم يحضر الفحص الطبي الخاص بالشكل عن فيروس كورونا والذي تم إجراؤه على لاعبي برشلونة قبل بداية التدريبات الإعدادية للموسم الجديد.

وأكد مويسيس يورنيس الصحفي شبكة ESPN أن ميسي لن يتعرض لتوقيع أي عقوبة مالية عليه بعد غيابه عن تدريبات برشلونة خلال الأيام الماضية.