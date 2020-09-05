رياضة | بني سويف يواجه أبو قير بالإسكندرية وديا

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بني سويف يواجه أبو قير بالإسكندرية وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم، بنادي بني سويف، مواجهة ودية، اليوم السبت، خارج ملعبه، مع نظيره، فريق أبو قير للأسمدة، في الرابعة عصرا.

وسبق لأبو قير، التعادل مؤخرا مع فريق الرجاء، بهدف لكب منهما، حيث تقدم للرجاء، اللاعب خالد زيادة من ركلة جزاء، وتعادل لأبو قير، اللاعب أحمد العش.

ومن المقرر أن تعود مسابقة دوري القسم الثاني، في 20 سبتمبر الحالي، عقب توقف طويل بسبب جائحة الكورونا.