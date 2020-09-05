الامارات | ميسي يغيب مجدداً عن أجراء فحوصات "كورونا" في برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يغيب مجدداً عن أجراء فحوصات "كورونا" في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "إس" الإسبانية، عن عدم ذهاب النجم الأرجنتيني، مهاجم برشلونة، ليونيل ميسي اليوم السبت لإجراء فحوصات "PCR" الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وذلك على الرغم من أعلان "البرغوث" أمس، استمراره في النادي الكتالوني، بعدما كان يفكر في الرحيل.

وأوضحت الصحيفة، أن رابطة الدوري الإسباني "الليغا" تلزم اللاعبين الخضوع للفحوصات قبيل العودة للتدريبات، ضمن بروتوكولات حماية اللاعبين من انتشار فيروس "كورونا كوفيد-19"، إلا أن نجم برشلونة ميسي ورغم إعلانه الرسمي بالبقاء في "البلوغرانا" لم يبدأ خطوات عودته للتدريبات تحت قيادة مدربه الجديد الهولندي رونالد كومان، جراء تغييبه عن إجراء الفحص الطبي، خصوصاً أن زملاء ميسي خضعوا لهذه الاختبارات الاحد الماضي قبل بدء الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

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