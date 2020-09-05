شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ليفربول تتحدث عن «سرقة» محمد صلاح.. وبعضهم يصفها بـ«المهزلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

لاقى استبعاد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من الترشحيات لجائزة أفضل لاعب في إنجلترا المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية ردود فعل قوية وغاضبة من عدد من جماهير الريدز، وصلت ببعضهم لوصف الأمر بـ«السرقة» و«المهزلة».

ولفت موقع «إمباير أو ذا كوب» الجماهيري لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ردود الفعل تجاه استبعاد «صلاح»، هداف ليفربول في الموسم الماضي، رغم ترشيح أربعة لاعبين من الفريق للجائزة.

ورشحت الرابطة خمسة أسماء للفوز بالجائزة هم ترينت أليكساندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وساديو ماني وجوردان هندرسون من ليفربول وكيفين دي بروين ورحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي.

وعلقت إحدى مشجعات الريدز على الترشيحات قائلة: «صلاح قالها حقًا، لا تفز بكل شئ مرة واحدة وإلا أنت تعرف ما سيحدث في العام التالي.. وهو سُرق بالفعل».

فيما لفت «هوجو زوف» إلى عدم ترشيح صلاح للجائزة مؤكدًا أنه ورغم اعتقاده بعدم أحقية المصري في الفوز بها إلا أنه كان يجب أن يكون ضمن القائمة المرشحة قبل رحيم ستيرلينج تحديدًا.

وهاجم مشجع آخر يحمل اسم «مات» الرابطة متهمًا إياها بالتحيز للإنجليز، كما وصف ترشيح «ستيرليج» بدلًا من صلاح بـ«المهزلة».

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وعلق آخر يحمل اسم «jft96»: «صلاح ضحية نجاحه، لقد حقق أرقامًا رائعة في موسم 2017-2018، والآن لا يتم ترشيحه لأنه لم يصل إلى تلك الأرقام هذا الموسم»، فيما أضافت «صوفيا»: «صلاح أكثر لاعب يتم التقليل من احترامه في الدوري الإنجليزي، والأمر أصبح سخيفًا».