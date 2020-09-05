شكرا لقرائتكم الزمالك ضد طلائع الجيش .. كارتيرون يحدد بدائل "الونش" قبل مواجهة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الثنائى ياسين مرعى وحسام عبد المجيد، مدافعا الفريق الصاعدين، ليكونا بدائل للثنائى محمود علاء ومحمد عبد الغنى مدافعى الفريق الأساسيين، حيث سيتواجد الثنائى الصاعد على مقاعد بدلاء الزمالك فى مواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء بعد غد الأحد، بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز، على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية.

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ويأتى تحديد الثنائى الصاعد كبدائل فى ظل غياب محمود الونش مدافع الزمالك بعدما لحقت به إصابة عبارة عن كدمة فى الركبة، وفقًا للفحوصات المبدئية وينتظر جهاز الزمالك نتائج الأشعة التى خضع لها لتحديد مدة غيابه النهائية حيث سيغيب بشكل مبدئى لمدة تزيد عن 10 أيام، وذلك عقب تعرضه للإصابة فى مباراة الأبيض وبيراميدز، التى جمعت بينهما الخميس الماضى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد، ليقتنص المركز الثانى من بيراميدز، بعدما كان الفريقين متساويين فى النقاط قبل اللقاء.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم بعد فوزه على بيراميدز، حيث حصد 48 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق خلالها الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 32 هدفًا واستقبلت شباكه 15 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة فيما احتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 5 مواجهات وتعادل فى 11 مباراة وهُزم فى 8 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 23 هدفًا واستقبلت شباكه 29 هدفًا.