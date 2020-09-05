شكرا لقرائتكم شاهد.. لاعبو الأهلي يخضعون لتحليل "رابيد تيست" قبل مواجهة حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى فريق الأهلي اليوم «رابيد تيست»، قبل انطلاق المران الصباحي، استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.

وبدأ الاهلي صباح اليوم ،السبت، بملعب التتش الإستعداد لمباراة حرس الحدود المقرر لها الثامنة والنصف من مساء بعد غد ، الأثنين، بإستاد المكس في الأسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز ، وكان الأهلي قد واصل انتصاراته أمس بالفوز على وادي دجلة بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 24 للدوري، ليحلق منفردا بقمة الدوري الممتاز برصيد ٦٥ نقطة.

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وبات الأهلي في حاجة إلى 11 نقطة فقط للحفاظ على لقبه كبطل للدوري الممتاز المصري لكرة القدم للموسم الخامس توالياً عقب فوزه على وادي دجلة (2 – 0) مساء الجمعة .. الفوز الثالث على التوالي رفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة قبل 10 مراحل على ختام الموسم.