شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. فايلر وعبد الحفيظ يبحثان الأجندة المحلية وموقف مباراة الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي جلسة خاصة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، اليوم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم السبت، على ملعب التتش ، وناقش فايلر وعبدالحفيظ الترتيبات الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمرحلة المقبلة، بداية من مواجهة حرس الحدود المقرر لها مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 25 للدوري ، كما ناقش المدير الفني مع مدير الكرة موقف مباراة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 26 سبتمبر الجاري بالمغرب والتى تردد أن الإتحاد الافريقي بصدد تأجيلها لمنتصف أكتوبر المقبل.

على صعيد متصل ، خاض لاعبو الاهلي مران قوي وجانب بدني، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية بمشاركة حارسين للمرمي، فيما خاضت المجموعة التي شاركت في مباراة وادي دجلة أمس تدريبات استشفائية.

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وأدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمي، قبل المشاركة في تقسيمة الكرة.

فيما أجرى فريق الأهلى اليوم «رابيد تيست»، قبل انطلاق المران الصباحي، استعداداً لمواجهة حرس الحدود وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإداري «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبى الذى تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.