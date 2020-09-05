شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الأهلى للتتويج بلقب الدورى الـ42 فى تاريخه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات النادى الأهلى فى حاجة لـ11 نقطة فقط للحفاظ على لقب الدورى الممتاز المصرى لكرة القدم للموسم الخامس على التوالي، عقب فوزه على وادى دجلة (2 – 0) مساء الجمعة فى ختام منافسات الجولة 24 بالموسم رقم 61 للمسابقة، وسجل هدفى المارد الأحمر مروان محسن وحمدى فتحى، ليرفع الأهلى رصيده إلى 65 نقطة قبل 10 مراحل على ختام الموسم.

وحافظ فريق الأهلى على عرش بطولة الدورى بالفوز على دجلة، ورفع رصيده إلى 65 بفارق 17 نقطة عن الزمالك و20 نقطة عن بيراميدز، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة ويبقى فى المركز الثالث عشر، ويحتاج الأهلي لـ11 نقطة لحسم اللقب فى مبارياته الـ 4 المقبلة أمام حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى ومصر المقاصة.

واستطاع فريق الأهلي التأكيد على أنه قادر على مواجهة لعنة الغيابات التى عانى منها الفريق خلال الفترة الأخيرة، حيث غاب عنه عدد كبير من اللاعبين، أبرزهم محمود متولى وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمد محمود للإصابة، فيما يغيب كهربا للإيقاف، كما غاب عن لقاء دجلة على معلول للإيقاف.

وأثبت فريق الأهلى بالفوز على فريق دجلة المُنظم أنه قادر على مواجهة أزمة الغيابات الواضحة.

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واقترب الأهلى كثيراً من حسم بطولة الدورى بعدما نجح فى توسيع الفارق بينه وبين منافسيه على لقب الدورى، وبات المارد الأحمر على بعد خطوات قليلة من حسم اللقب المحلي.

ويبدأ فريق الكرة بالأهلى اليوم، السبت، الاستعداد لمباراة حرس الحدود، المقرر لها الثامنة والنصف مساء بعد غد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدورى الممتاز حيث أغلق الجهاز الفنى للفريق ملف مباراة وادى دجلة التى أقيمت أمس باستاد القاهرة، ويبدأ الفريق من اليوم الاستعداد لمواجهة الحرس التى ستقام باستاد المكس بالإسكندرية، ويستعيد الأهلى خلالها جهود على معلول بعدما غاب عن مباراة دجلة أمس للإيقاف.