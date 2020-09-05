شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجرى تحليل «رابيد تيست» قبل مواجهة الحرس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى فريق الأهلى اليوم «رابيد تيست»، قبل انطلاق المران الصباحي، استعداداً لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإداري «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبى الذى تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.

وبدأ الأهلى صباح اليوم، السبت، بملعب التتش الاستعداد لمباراة حرس الحدود المقرر لها الثامنة والنصف مساء بعد غد، الاثنين، باستاد المكس فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدورى الممتاز، وكان الأهلى قد واصل انتصاراته أمس بالفوز على وادى دجلة بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 24 للدوري، ليحلق منفردا بقمة الدورى الممتاز برصيد ٦٥ نقطة.

وبات الأهلى فى حاجة لـ11 نقطة فقط للحفاظ على لقبه كبطل للدورى الممتاز المصرى لكرة القدم للموسم الخامس على التوالى عقب فوزه على وادى دجلة (2 – 0) مساء الجمعة، بعدما رفع رصيده لـ65 نقطة قبل 10 مراحل على ختام الموسم.

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