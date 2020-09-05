شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يفقد جهود كابوريا وروقة أمام الزمالك بسبب بنود عقد الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتقد فريق طلائع الجيش لجهود الثنائى أحمد كابوريا ومحمد أشرف روقة، لاعبا الفريق، فى مباراة الزمالك بسبب وجود بند فى عقد إعارتهما يمنع مشاركتهما أمام ناديهما، ويختتم اليوم السبت فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، حيث يخوض الفريق مرانه الاخير باستاد جهاز الرياضة العسكرى ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك.

وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش صفحة مباراة أسوان التى أقيمت عصر الأربعاء الماضى باستاد جهاز الرياضة العسكرى وانتهت بالتعادل السلبى، فى إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وحرص عبد الحميد بسيونى على دراسة فريق الزمالك من أجل تحفيظ لاعبيه نقاط القوة والضعف فى الفارس الابيض سعياً لتحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة .

Advertisements

فيما بدأ عاصم صلاح كابتن طلائع الجيش فترة التأهيل من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية التى تعرض لها فى مباراة الإنتاج الحربى التى فاز بها فريقه بهدف دون رد، حيث أثبتت الأشعة حاجته للعلاج لمدة أسبوعين وبناءً على ذلك قرر الجهاز الطبى استبعاده من مواجهة أسوان لحين تعافيه من الإصابة وتجهيزه للمباريات المقبلة، خاصة أنه أحد أهم العناصر الأساسية التى يعتمد عليها عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق.

وفضل الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، استبعاد لاعبه عمار حمدى لاعب الفريق من مواجهة أسوان بهدف تجهيز اللاعب لمباراة الزمالك حيث غاب عمار حمدى عن مواجهة الإنتاج الحربى الأخيرة بعد إصابته فى لقاء سموحة بكدمة فى الشظية، ورغم عودة اللاعب للتدريبات بشكل طبيعى إلا أن بسيونى يرغب فى منحه فرصة كافية للتعافى وتجهيزه لمباراة الزمالك .

وغادر عمار حمدى باكياً مباراة فريقه مع سموحة متوجهاً للمستشفى بصحبة الدكتور هانى درويش رئيس الجهاز الطبى بالفريق، لإجراء أشعة لتحديد حجم إصابته بعدما تعرض للإصابة فى الدقيقة 23 من عمر المباراة، ليقرر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع استبداله باللاعب أحمد كابوريا.