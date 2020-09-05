حفلة وفانلة وباديكير.. حكاية 5 صور فجرت براكين الغضب بالملاعب المصرية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجرت بعض الصور براكين الغضب فى الوسط الكروى ضد نجوم الساحرة المستديرة، بعدما صنعت لهم أزمات صعبة مع الجماهير، لدرجة دفعت بعض اللاعبين للشعور بالندم على ظهور على هذه الصور من كثرة ردود الأفعال السلبية التى صنعتها لهم، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

منذ ساعات قليلة أشعل رمضان صبحى، مهاجم المنتخب الوطنى الأولمبى، نيران الغضب لدى جماهير الأهلى بعدما ظهر يرتدى قميص بيراميدز ورفض الاستمرار مع القلعة الحمراء عقب انتهاء إعارته من هدرسفيلد الإنجليزى.

جماهير الأهلي لم تكن تصدق أن العفيجى سوف ينتقل لبيراميدز بالفعل وكانت تمنى النفس أن يتراجع اللاعب بعد الغضب الجماهيرى العارم ويفضل العودة للاحتراف إلا أن رمضان صبحى حسم قراره وظهر مرتدياً تى شيرت بيراميدز أثناء تصويره برومو الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وشارك العفيجى مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 .

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كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.

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