الامارات | الشارقة يبحث عن لاعب بديل للمصاب جوناثاس

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يبحث عن لاعب بديل للمصاب جوناثاس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة رسميا أنه يجرى مشاورات مع مدرب الفريق عبد العزيز العنبري للتعاقد لاعب بديل مناسب وإنضمامه للفريق خلال الفترة المقبلة بعدما أظهرت الفحوصات الطبية إصابة مهاجم الفريق الجديد البرازيلي جوناثاس دي خيسيوس بقطع في الرباط الداخلي الجانبي للركبة التي سيغيب على اثرها عن الملاعب لفترة ثلاثة أشهر حدا ادنى.

وقال نادي الشارقة في بيان صحافي على موقعه الرسمي "أكدت الفحوصات الطبية التي أجرتها إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي في نادي الشارقة برئاسة الدكتور عبد العزيز المهيري التي خضع لها اللاعب البرازيلي جوناثاس دي خيسوس إصابته بقطع في الرباط الداخلي الجانبي للركبة التي سيغيب على اثرها عن الملاعب لفترة ثلاثة أشهر بحد أدنى وذلك نتيجة التدخل القوي الذي تعرض لها اللاعب خلال كرة مشتركة مع حارس مرمى النصر خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين أخيرا".

وكان الشارقة تعاقد مع جوناثاس الأسبوع الماضي بعقد لمدة موسمين وتعد مباراة النصر الودية أول ظهور رسمي للاعب مع فريقه الشارقة.

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من جانبه أكد رئيس شركة الشارقة لكرة القدم عبد الله العجلة على الحساب على الرسمي للنادي أن الفريق سيفتقد جهود مهاجمه "جوناثاس" الذي تم اختياره بعناية وفق احتياجات الفريق، والمشاورات جارية مع المدرب عبدالعزيز العنبري للتعاقد مع البديل المناسب وانضمامه للفريق خلال الفترة المقبلة.

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