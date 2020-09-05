شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قرعة كأس العالم لكرة اليد.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام، مساء اليوم السبت، تحت سفح الأهرامات، قرعة النسخة 27 لبطولة كأس العالم لكرة اليد، التي من المنتظر أن تستضيفها مصر في الفترة من 14 وحتى 31 يناير المقبل، بمشاركة 32 دولة للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

ومن المقرر أن تنطلق القرعة في تمام السابعة مساء، فيما ستذاع على قناة «أون تايم سبورتس».