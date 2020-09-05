برشلونة يحسم التعاقد مع نجم ليفربول قريبًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم التعاقد مع نجم نادي ليفربول الإنجليزي جورجينيو فينالدوم بطلب خاص من المدير الفني الجديد رونالد كومان خلال الأيام القليلة القادمة.
وحسب صحفية AD الهولندية، فإن النادي الكتالوني أصبح على حافة إنهاء الاتفاق على ضم فينالدوم، الذي لعب تحت قيادة «كومان» في المنتخب الهولندي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ومع تبقي 10 شهور فقط في عقد اللاعب مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن إدارة برشلونة قد تتوصل لاتفاق مع ليفربول للحصول على خدماته مقابل 20 مليون يورو.
وفجرت الصحيفة الهولندية مفاجأة أكبر بإعلانها أن «فينالدوم» قد يخضع للكشف الطبي في كامب نو يوم الثلاثاء القادم، مع اقتراب موعد المباراة الأولى لبرشلونة في الدوري والمقرر أن يخوضها أمام فياريال يوم 27 سبتمبر الجاري.
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