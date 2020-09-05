شكرا لقرائتكم أحمد شوبير : بيراميدز أنهى اتفاقه مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحى والإعلان الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى أحمد شوبير أن بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمى عن صفقة رمضان صبحى صانع ألعاب هدرسفيلد الانجليزى والأهلى السابق.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر"انباء من بيراميدز...تم الاتفاق مع هيدرسفيلد ومؤتمر صحفي الاسبوع القادم لإعلان التعاقد الرسمي مع رمضان صبحي".

فى سياق آخر، أكد إكرامي الشحات، وحش إفريقيا وحارس الأهلي الأسبق، أنه مدير فني لمدربين حراس المرمى في قطاع الناشئين في النادي الأهلي، أن اختيار بقاء رمضان في مصر كان برغبة من أسرته وزوجته، أما اختياره فريق آخر غير الأهلي فهو اختياره هو فقط، وقال: "أنا مباركتلوش لحد دلوقتي، وهو هيطلع يوضح أسباب انتقاله لبيراميدز في الوقت المناسب، رمضان مش صغير في السن هو بيفكر وعارف بيعمل إيه".

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وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور: "شريف إكرامي مكنش بيلعب في النادي الأهلي، لكن هل عشان شريف مبيلعبش يقوم رمضان كمان ميلعبش؟ مستحيل طبعا وفي معطيات كتير غايبة عن الناس، لأن الناس بتحكم على الظاهر وعلى الخبر اللي بتقرأه، واستحالة شريف أو رمضان يلعبوا في الزمالك".

وقال: "المستشار مرتضى منصور اتصل بيا بعد أزمة شريف الأخيرة مع النادي الأهلي وقالي باب نادي الزمالك مفتوح لشريف إكرامي في أي وقت، لكن كان صعب يلعب في الزمالك، زي بالظبط مكنش ينفع حازم إمام يلعب لنادي غير الزمالك، مش من حق الأهلاوية أنهم يلوموا رمضان لكن من حقهم يزعلوا ده أمر مشروع".

وأضاف: "الأهلي بيكسب برمضان ومن غير رمضان وقبله كسب بالخطيب ومن غير الخطيب وبصالح سليم ومن غيره، الأهلي مش بيقف على حد ودي مش جملة بتتقال كده وخلاص دي كلمة حقيقية وأحد أهم خصائص النادي الأهلي، ومفيش لاعيب يبقى رحيله خسارة على الأهلي".