شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: ندرس عرض شباب المحمدية لبيع أحداد ولا نهتم بتعديل موعد دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدلى أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، بتصرحات نقلتها الصحافة المغربية بشأن بعض الملفات الخاصة بناديه وتعامله مع قضية لاعبه المغربي حميد أخداد والمعار إلى الرجاء المغربي.

قال أمير مرتضى في تصريحات لموقع "البطولة" المغربي إن ناديه تلقى عرضا من نادى شباب المحمدية للحصول على خدمات مهاجمه حميد أحداد، مُشيراً إلى أن إدارة "الأبيض" لازالت بصدد دراسة العرض المُقدَّم لها بشأن اللاعب البالغ من العمر 25 سنة.

تابع: وصلنا عرض رسمي من شباب المحمدية لشراء أحداد، ونحن بصدد دراسة هذا العرض من جميع نواحيه"، مُضيفاً أن القرار الذي سيُتَّخذ سيضع بعين الاعتبار مصلحة النادي وكذا مهاجم الدفاع الحسني الجديدي سابقاً.

وعن أزمة إعارة أحداد إلى الرجاء ،أوضح: "نحن متمسكون باستعادة أحداد من الرجاء، مسؤولو الرجاء يحسبون ويعتقدون أن تمديد اعارة اللاعب بعد نهاية الموسم في زمن كورونا يتم بشكل تلقائي حسبما قرأوا الأمر من الفيفا، لكن ذلك لا يجري بهذا النحو، وإنما ينبغي الاتفاق بين اللاعب وناديه والنادي الآخر".

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أردف: في حال أشرك نادي الرجاء أحداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا سيكون ملزماً بدفع قيمة الشرط الجزائي المدرجة في عقد الإعارة، والتي تصل إلى 200 ألف دولار".

وتمت إعارة أحداد إلى الرجاء لموسم واحد في الصيف لماضي قادماً من الزمالك، بيد أن التوقف الذي فرضته أزمة كورونا أحدث تعديلات على أجندة الموسم، مما دفع مسؤولي النادي الأخضر إلى الاحتفاظ به حتى آخر مباراة في الموسم، بينما يُطالب الزمالك باستعادته بعد 30 يونيو، مُعتبرين أن ما أقرّته "الفيفا" في هذا الشأن لا يسري على العقد المبرم بين الطرفيْن، بل يقتضي اتفاقاً بين النادييْن في المقام الأول.

وشدد على أنه غير منشغل بالجدول الجديد للمباريات المؤجلة من الدوري المغربي، والذي يتداخل مع موعد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يواجه الفريق الأبيض نظيره الرجاء.

علق أمير قائلا: "هو شأن داخلي بالنسبة للاتحاد المغربي والرجاء، نحن ننتظر فقط ما سيخبرنا به الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وما سيقرره في هذا الإطار، وبالتأكيد الاتحاد المغربي سيعدل من التواريخ في حال تم تأكيد موعد نصف النهائي المحدد سلفا".