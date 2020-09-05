شكرا لقرائتكم فايلر يرحب بتأجيل مباراتى الأهلى والوداد فى نصف نهائى دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحّب مسئولو النادي الأهلي بتأجيل مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا إذا ما صدر قرار رسمي من الإتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص هذا الأمر ، ولم يُمانع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تأجيل مباراتي الوداد المغربي يومي 26 سبتمبر الجاري و3 أكتوبر المقبل بالمغرب ومصر على التوالي.

وشهدت الساعات الماضية تناثر أنباء حول تفكير الإتحاد الافريقي تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال الذي سيلعب فيه الأهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء المغربي ، حيث تردد أن الكاف ينوي تأجيل نصف النهائي لمنتصف أكتوبر المقبل وهو ما سيتم حسمه نهاية الاسبوع الجاري.

ورغم أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أبدى دهشته الشديدة من قوة وتداخل الإتحاد المغربي والأندية المغربية في شئون الإتحاد الافريقي إلا أن هناك ترحيب أهلاوي بتأجيل مباراتي الوداد بسبب ضغط المباريات المحلية حالياً أمام المارد الأحمر ورغبة الجميع في القلعة الحمراء حسم بطولة الدوري قبل خوض غمار نصف نهائي دوري الأبطال.

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وكان عبد الحفيظ قد أبدى دهشته من معرفة أخبار ومعلومات دقيقة عن الأتحاد الأفريقي من وسائل إعلام مغربية ، موضحاً أن هذا الأمر غريب للغاية.

وفاز الأهلي أمس ، الجمعة، على وادي دجلة بثنائية نظيفة في الدوري المحلي أحرزهما مروان محسن و حمدي فتحي ، ليرفع الأهلي رصيده إلى 65 نقطة.