شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 18 هدفاً فى حصاد الجولة 24 من الإيجبشيان ليج وتألق المدافعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات النادى الأهلي فى حاجة إلى 11 نقطة للتتويج بالدورى والحفاظ على اللقب داخل قلعة الجزيرة للموسم الخامس على التوالى، عقب فوزه على وادى دجلة (2 – 0) مساء الجمعة فى ختام منافسات الجولة 24 بالموسم رقم 61 للمسابقة، ورفع رصيده إلى 65 نقطة قبل 10 مراحل على ختام الموسم.

وكان اليوم الختامي لهذه الجولة قد شهد فوزاً كبيراً للمقاصة على الإسماعيلي (4 – 1) علماً بأن مباريات هذه الجولة انطلقت عصر الأربعاء الماضى بتعادل طلائع الجيش مع أسوان بدون أهداف.

وفى قمة مباريات هذه الجولة حسم الزمالك لقاءه أمام مضيفه بيراميدز (2 – 0) مساء الخميس على ملعب الدفاع الجوي، وأكد تفوقه فى المواجهات المشتركة بينهما.

وفيما يلى نستعرض أبرز أرقام هذه الجولة التى شهدت انخفاض عدد الأهداف وتألق المدافعين بتسجيلهم 4 أهداف.

عدد المباريات: 9 مباريات.

- حالات الفوز: 5 (منها 2 خارج الأرض).

- حالات التعادل: 4 (منها 2 بدون أهداف).

- عدد الأهداف: 18.

- الأشواط: 10 في الاشواط الأولى مقابل 8 في الثانية.

- أهداف من علامة الجزاء: 1 (محمد "بازوكا" لاعب الإنتاج الحربي).

- ركلات جزاء مهدرة: 2 (محمد فاروق من بيراميدز – محمد مجدي "افشه" من الأهلي).

- أهداف الأجانب: 5 (السوري عمر الميداني لاعب الاتحاد – الكولمبي لويس إدواردو لاعب المقاولون – المالاجاشي باولن فوافي والإثيوبي شيمليس بيكلي لاعبا المقاصة – الكونغولي كابونجو كاسونجو من الزمالك).

- أهداف البدلاء: 2 (أحمد شرويدة من الحدود – كابونجو كاسونجو من الزمالك).

- أهداف عكسية: لا يوجد.

- مراكز المسجلين: لاعبو الهجوم (6 أهداف) – لاعبو الوسط (8 أهداف) – لاعبو الدفاع (4 أهداف).

- بطاقات صفراء: 27 إنذار.

- أكبر المسجلين: أحمد سالم صافي لاعب طنطا (36 سنة).

- أصغر المسجلين: مصطفى محمد من الزمالك وعبد الرحمن مجدي من الإسماعيلي (22 سنة).

- الكروت الحمراء: 1 ( عبد العزيز موسى من المقاولون).

-هدافو المسابقة: عبد الله السعيد لاعب بيراميدز (16 هدفاً) - محمد شريف لاعب انبي (9 أهداف) – سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون (8 أهداف) وليد سليمان لاعب الأهلي ومصطفى محمد لاعب الزمالك (7 أهداف) أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك وحسام حسن لاعب سموحة ومروان حمدي لاعب دجلة وفادي فريد لاعب أسوان (6 أهداف).

- الترتيب: الأهلي (65 نقطة)– الزمالك (48) – بيراميدز (45 نقطة) - المقاولون العرب (43 نقطة).

شاهد أهداف الجولة

طلائع الجيش 0-0 أسوان

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الإنتاج الحربى 2-1 سموحة

إنبى 0-0 الجونة

طنطا 1-1 الاتحاد السكندرى

نادى مصر 1-1 حرس الحدود

المقاولون 2-0 المصرى البورسعيدى

الزمالك 2-0 بيراميدز

المقاصة 4-1 الاسماعيلى

الاهلى 2-0 وادى دجلة.