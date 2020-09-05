شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. مصر تهزم الكاميرون بثلاثية.. وإيتو يخطف هدفين بالوقت القاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 5 سبتمبر 2004، فاز منتخب مصر على نظيره الكاميرونى لأول مرة منذ "1984" فى إطار المباريات الرسمية، فى اللقاء الذى جمع بينهما فى الجولة الرابعة لتصفيات المؤهلة لكأس العالم "المانيا 2006" بثلاثة أهداف مقابل هدفين باستاد الجبل الأخضر، تقدم الفراعنة عن طريق محمد شوقى فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأضاف أحمد حسن الهدف الثانى فى الدقيقة "74" من ضربة جزاء، وقضى البديل طارق السيد على آمال لاعبى الكاميرون فى الدقيقة "89"، قبل أن يسجل صامويل إيتو هدفين للكاميرون فى الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة، ليرفع المنتخب المصرى رصيده إلى "7" نقاط ليتساوى مع كل من الكاميرون، وليبيا ويحتل المركز الثانى بفارق الأهداف خلفا لكوت ديفوار المتصدر برصيد "9" نقاط.

جاء تشكيل المنتخب المصرى بقيادة الإيطالى تارديللى مكون من نادر السيد، رامى عادل، بشير التابعى، وائل جمعة، محمد عبدالوهاب، أحمد حسن (طارق السيد)، حسنى عبدربه، محمد شوقى، أحمد فتحى (حسن مصطفى)، محمد أبوتريكة، عمرو زكى ( محمد محسن أبوجريشة).

فى مثل هذا اليوم 5 سبتمبر 2009، فاز منتخب مصر على نظيره الرواندى فى الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لمونديال جنوب إفريقيا2010، بهدف دون رد سجله أحمد حسن كابتن المنتخب فى الدقيقة "67 "، ليرفع منتخب مصر رصيده إلى "7" نقاط يحتل بهم المركز الثانى خلف الجزائر المتصدر برصيد "10" نقاط.

جاء تشكيل المنتخب بقيادة حسن شحاتة مكون من عصام الحضرى، أحمد فتحى، وائل جمعة، هانى سعيد، أحمد سعيد أوكا، سيد معوض، محمد شوقى، حسنى عبدربه، أحمد حسن (أحمد عيد عبدالملك)، السيد حمدى (محمد دودو الجباس)، أحمد رءوف (محمد بركات).

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ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

وأقيمت قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم كلا من الجابون وليبيا وأنجولا.