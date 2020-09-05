شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يؤكد إعلان بيراميدز ضم رمضان صبحى فى مؤتمر صحفى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمى عن صفقة رمضان صبحى صانع ألعاب هدرسفيلد الإنجليزى والأهلى السابق، وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر، "أنباء من بيراميدز.. تم الاتفاق مع هدرسفيلد ومؤتمر صحفى الأسبوع المقبل لإعلان التعاقد الرسمي مع رمضان صبحي".



شوبير

فى سياق آخر، أكد إكرامي الشحات، وحش إفريقيا وحارس الأهلي الأسبق، أنه مدير فني لمدربين حراس المرمى في قطاع الناشئين في النادي الأهلي، وأن اختيار بقاء رمضان في مصر كان برغبة من أسرته وزوجته، أما اختياره فريق آخر غير الأهلي فهو اختياره هو فقط، قائلا، "أنا مباركتلوش لحد دلوقتى، وهو هيطلع يوضح أسباب انتقاله لبيراميدز فى الوقت المناسب، رمضان مش صغير فى السن هو بيفكر وعارف بيعمل إيه".

وأضاف إكرامى، خلال مداخلة مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور، "شريف إكرامي مكنش بيلعب في النادي الأهلي، لكن هل عشان شريف مبيلعبش يقوم رمضان كمان ميلعبش؟ مستحيل طبعا وفي معطيات كتير غايبة عن الناس، لأن الناس بتحكم على الظاهر وعلى الخبر اللي بتقرأه، واستحالة شريف أو رمضان يلعبوا في الزمالك".

