شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. انتفاضة الأجانب فى الهجوم تشعل المنافسة فى الايجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المباريات الأخيرة التى أقيمت فى مسابقة الدورى العام، حالة توهج كروية لعدد من المهاجمين الأجانب، وأبرزهم أليو بادجى مهاجم الأهلى وكابونجو كاسونجو لاعب الزمالك ولويس إدوارد مهاجم المقاولون العرب، وهو ما أشعل المنافسة داخل المربع الذهبى بين الفرق وزاد من الصراع على المراكز وبخاصة المركز الثانى.

حيث عاد الكونغولى كابونجو كاسونجو للتهديف بعدما أحرز هدف الزمالك الثانى أمام بيراميدز والأول له مع الأبيض منذ عودته للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير الماضى، حيث شارك مع الأبيض فى 3 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا بواقع 36 دقيقة و8 مباريات فى الدورى الممتاز لمدة 172 دقيقة شهدت تسجيله هدفًا وحيدًا فى مرمى بيراميدز.

ويعود أخر هدف أحرزه الكونغولى كاسونجو يوم 16 مايو 2019، وتحديدًا عندما كان لاعبًا فى صفوف الوحدة السعودى وسجل هدفًا فى مرمى الفيحاء بالجولة الثلاثون من مسابقة الدورى السعودى أى منذ عام و3 أشهر و19 يومًا بمعدل 476 يومًا.

فيما استطاع لويس إدوارد مهاجم المقاولون أن يسجل هدف فى ثنائية المقاولون العرب التى فاز بها على حساب الزمالك ليساهم فى حصد ثلاث نقاط هامة للغاية لذئاب الجبل، قبل أن يسجل من جديد فى مباراة المقاولون والمصرى ويساعد فريقه فى حصد ثلاث نقاط أخرى تؤمن تواجده بالمربع الذهبى.

أما أليو بادجى فبدأ يعكس حقيقة معدنه مع القلعة الحمراء، ومع انسجامه بالفريق أصبح مؤثراً فى الهجوم الأحمر بعدما سجل هدفين وصنع آخر منذ انضمامه إلى الأهلى فى يناير الماضى.



اليو بادجى لاعب الاهلى



أليو بادجى

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بادجى



كابونجو كاسونجو



كابونجو



كاسونجو



لاعب المقاولون



لويس ادوارد