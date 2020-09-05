أحمد حسن: لا أعلم مكان الكؤوس.. ولست في محل اتهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد حسن عميد لاعبي العالم وقائد منتخب مصر السابق، أنه لا يعلم مكان الكؤوس التي اختفت من مقر اتحاد الكرة، متسائلاً لماذا يتم وضعه في محل اتهام حول الأمر.

وقال أحمد حسن في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس": "لا أعلم شيء عن موضوع الكؤوس، وليس لي علاقة بواقعة الاختفاء، وأخر كأس أخذته كان في 2010، والكؤوس التي لدي في المنزل هي تقليد".

وأضاف: "تواصل معي الكابتن أحمد شوبير لتوضيح ما قاله حول امتلاكي الكؤوس، وقمت بمعاتبته على ما قاله وكنت أتمنى أن يتحدث معي في الأمر قبل أن يتحدث عنه".

وتابع الصقر: "تم الاعتداء على الاتحاد، وهناك عدة مديرين تنفيذيين تولى المسؤولية طوال الفترة الماضية، وهناك 3 مجالس تعاقبوا على اتحاد الكرة".

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وأردف: "تواصل معي محمد فضل وقال لي إن هناك أحاديث تشير إلى إمكانية وجود كأس من الكؤوس لدي، وبعد ذلك تفاجأت بسماعي لهذا الحديث من عدة أشخاص".

واختتم أحمد حسن تصريحاته: "لماذا تضعوني محل اتهام؟، أنا لست متهم، وكنت حزين من الأحاديث التي اتهمتني بأنني أملك الكؤوس، ولكن أتمنى أن تهدأ الأمور في الفترة المقبلة".

وأصدر اتحاد الكرة بيانا اليوم الجمعة، أكد فيه أنه يُحقق في واقعة اختفاء بعض الكؤوس والميداليات من مخازن اتحاد الكرة.

وتساءل البيان عن مصير الكؤوس سواء ضياعها وقت اقتحام وحريق اتحاد الكرة، أو نجاتها.